Babacan ile AKP’lileri buluşturan düğün

AYM eski başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Eren Kılıç’ın düğünü, Deva Partisi Lideri Ali Babacan ile AKP’lileri bir araya getirdi.

Veli TOPRAK

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Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Eren Kılıç, Luceyn Alrawi ile evlendi. Günay Ankara'da yapılan düğüne AKP'li birçok eski bakan ve milletvekili katıldı.

Kılıç'ın TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan ve halen özel bir şirkette çalışan oğlu Eren ile Luceyn Alrawi'nin düğününe çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve davetli katıldı. Gelin Luceyn'in babasının Iraklı, annesinin ise Türk olduğu öğrenildi.

BABACAN'IN KUZENİ

Nikahı AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı ve Haşim Kılıç için “Zor zamanlarda konuşan, memleket için iyi işlere imza atan” ifadesini kullandı.

Damadın şahitliğini Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, eski İçişleri Bakanları Abdülkadir Aksu ve Beşir Atalay, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik ile AYM eski başkanları Mustafa Bumin ile Tülay Tuğcu yaptı. Tuğcu, evlilik cüzdanını “Atalarımızın güzel sözü vardır; yuvayı dişi kuş yapar” diyerek geline verdi.

SEZER MESAJ GÖNDERDİ

Gelinin nikah şahitliğini Deva Partisi Lideri Ali Babacan yaptı. Babacan ile gelinin annesi Fatma Alrawi'nin kuzen oldukları öğrenildi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de düğüne gönderdiği mesajda, çifte mutluluklar diledi.

Düğüne AKP'li eski bakan Ali Rıza Alaboyun, eski milletvekilleri Eyüp Fatsa, Tevhit Karakaya, Kemalettin Göktaş, Mustafa Baş, Zeki Karabayır, İ. Halil Çelik de katıldı.

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