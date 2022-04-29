Babacan: Seçime hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu Pazar seçim olsa DEVA hazır diyoruz. Elimizde çözümlerle iktidara yürüyoruz. Seçim günü elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek vatandaşlarımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık anlatıyoruz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Babacan, Spor Toto 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’u tebrik etti.

“DEVA PARTİSİ OY PUSULASINDAKİ YERİNİ ALACAK”

Seçime hazır olduklarını vurgulayan Babacan, “Bu Pazar seçim olsa DEVA hazır diyoruz. Elimizde çözümlerle iktidara yürüyoruz. Seçim günü elinde mührü, aklında bin bir derdiyle oy kabinine girecek vatandaşlarımıza çözümün adresinin ne olduğunu açık açık anlatıyoruz. DEVA Partisi adıyla, sanıyla, şanıyla, namıyla her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasındaki yerini alacak. Artık diyoruz ki mührü hep beraber damlaya basalım, damlalar sel olsun, barajları yıkıp geçelim inşallah diyoruz.” dedi.

“SAÇMA SAPAN İŞLER YAPAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NI BU İŞTEN SORUMLU TUTMAYACAĞIZ”

Babacan, birçok alanda eylem planı hazırladıklarını anlatarak şöyle konuştu:

*Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin neler yapacağının çok detaylı hazırlığını yapıyoruz. Bu hazırlıklara Eylem Planı adını veriyoruz. İki hafta evvel Bursa’da yerel yönetimler ve şehircilik alanında eylem planımızı açıkladık.

*Bu eylem planımızda vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasını memleket meselesi yaptık. Kentsel dönüşüm değil, biz kentsel yenilenme ifadesini kullanıyoruz. ‘Kentsel yenilenmeyi hızla tamamlayacağız’ dedik. ‘1999 depreminden etkilenen şehirlerimize öncelik tanıyacağız’ dedik. Diyorlar ki, ‘nasıl yapacaksınız?’ Kentsel yenilenmede banka konut kredi sistemini işin tam merkezine yerleştireceğiz.

*Bu iş finansman işi, finansman da bizim işimiz. Bugün saçma sapan işler yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı bu işten sorumlu tutmayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dönüp diyeceğiz ki, ‘ Sen bu konuya eğileceksin, bırak rant sevdasını' diyeceğiz.

*Özetle devletin gözü kulağı millette olacak. Kentsel yenilenme projeleri için dar gelirli vatandaşlarımıza özel finansman imkânları sunacağız.

*Kredinin geri ödemesini de çok uzun vadeye yayacağız. Üstelik faiziyle, ödeme oranlarıyla bu işi çok kolaylaştıracağız.

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