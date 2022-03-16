“Babam savaşın ortasında kaldı, 15 gündür haber alamıyoruz”

Ukrayna'da savaş şartları özellikle siviller için çok ağırlaştı. Ülkede bulunan Türkler'le ilgili de ciddi haberler geliyor. Aileler endişeli. Ümmühan Göğebakan, "Babam engelli. En son sağınaktan video paylaşmıştı. 15 gündür haber alamıyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Yusuf DEMİR

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Ukrayna'da savaşın 21'inci gününde, şehirlerdeki yıkım ve askeri kayıpların yanında sivillerin yaşadıkları dramlar tüyler ürpertiyor. Ukrayna'da yaşayan Türkler'le ilgili de endişe veren haberler geliyor.

Osman Göğebakan uzun yıllar Rusya ve Ukrayna'yla tomruk ihracatı yaptıktan sonra emekli oldu. Ukraynalı Anna Timoşenko'yla hayatını birleştirdi. Çernihiv kendinde Yahitne köyüne yerleşti. Savaşın başladığı güne kadar sakin bir hayatı vardı. Ancak savaş her şeyi alt üst etti.

Sağlık durumu nedeniyle ülkeyi terkedemedi. İlk birkaç günlük şaşkınlığın ardından eşi ve komşularıyla birlikte bir sığınakta yaşamaya başladı. İstanbul ve Amerika'daki çocuklarıyla telefonla görüşebiliyordu. Ancak ne olduysa oldu. 3 Mart'tan bu yana tüm irtibat kesildi.

“BABAM YÜRÜYEMİYORDU”

Osman Göğebakan'ın kızı Ümmühan babasından 15 gündür haber alamadıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

Babam 63 yaşında. Kalp, böbrek ve daha birçok kronik rahatsızlığı var. Yürüyemiyor. Yüzde 90 engelli. İki dakika yürüse yorgun düşüyor.

En son 3 Mart'ta sığınaktan bize bir video gönderdi. Sonrasında ne yaptıysak kendisinden haber alamadık. Tüm tanıdıkları, çevresindekileri aradık ama kimsenin haberi yok. Dışişleri ve büyükelçilikle konuştuk ama olmadı.

Ukrayna Güvenlik Güçleri'nin Telegram hesabına ulaştık. Çok ısrar edince bizimle ilgilendiler. O köyün Rus işgalinde olduğunu söylediler.

Gerçekten çok endişeliyiz. Babam normal zamanda bile ilaçlarını almadan ayakta kalamaz. Bu şartlarda ne yapıyor bilmiyoruz. İlginizi Çekebilir Rus askerleri, Zaporijya'daki bir hastanede 500 Ukraynalı sivili rehin tutuyor: Canlı kalkan olarak kullanacaklar iddiası İlginizi Çekebilir Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına yanıt geldi