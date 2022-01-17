Bağcılar’da ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp, kaçtı

İstanbul Bağcılar'da, Gürcistan uyruklu iki ev arkadaşı arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada arkadaşlardan biri bıçaklanarak öldürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 03.00 sıralarında, Demirkapı Mahallesi 1698 Sokak’ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın ikinci katında yaşayan Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize ile aynı ülke vatandaşı olan arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu öğrenilen arkadaşı, Georgi Shirulize’yi bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından evden hızla kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Gürcistan uyruklu Georgi Shirulize’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından adı açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

İlginizi Çekebilir Osman Kavala yine tahliye edilmedi