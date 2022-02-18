Bağıra bağıra söylüyorum daha da AKP’ye oy vermem

AKP seçmeni bir kadın, “Ben kendimi bildim bileli, çok özür diliyorum AK Parti dışında hiçbir partiye oy vermedim ellerim kırılsaydı” dedi.

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Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz vatandaşı isyan noktasına getirdi. Kış ortasında, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş zamlarla baş başa kalan milyonların itirazına, AKP seçmenleri de katılıyor. AKP seçmenleri isyanlarını yüksek sesle dile getirmeye ve artık oy vermeyeceklerini söylemeye başladı. Bunun son örneği, Medyali TV'nin İstanbul Eminönü'nde yaptığı sokak röportajında yaşandı. AKP seçmeni bir kadın, “Ben kendimi bildim bileli, çok özür diliyorum AK Parti dışında hiçbir partiye oy vermedim ellerim kırılsaydı” dedi. Genç kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 çocuğumun üstüne yemin ediyorum, daha da oy vermem ellerim kırılsın. Bağıra bağıra söylüyorum, oy vermem. Çünkü ben Müslümanım, 5 vakit namazımı kılıyorum ama onlar beni başım açık diye ayrıştırıyorlar. Bu kadar işsiz varken, millet 3-4 maaş alırken, ‘Allah Allah' diyerek bu kadar mal götürülmez. Bizim dinimizde israf diye bir şey yok. Elektrik faturam 26 günlük kesilirken niye 35 günlük kesiliyor, biri bunun hesabını versin. Daha da oy vermem. O kadar zengin bir ülkeymişiz ki Atatürk'ün yaptıklarını sata sata bitiremediler. O kadar zengin bir ülke bırakmış bize Allah ondan razı olsun. Ben 4 dönemdir AK Parti'ye oy verdim kendimi vatan haini gibi hissediyorum.”

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