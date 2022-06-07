Bahçeli: Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım

TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde anket şirketleri vardı. Anketler üzerinden MHP için itibar cellatlığı yapıldığının ifade eden Bahçeli, "Biz ankete değil gönlünü ve yüreğini açan tertemiz insanlara bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

“ANKETLE VAR OLMADIK Kİ ANKET OLMAYINCA YOK OLALIM”

* Kısır gündemlere sıkışmıyoruz, algı operasyonlarına bakmıyoruz, siyaset cambazlarına aldırmıyoruz, ters propagandalara aldanmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz.

* MHP’nin oy oranlarını düşük gösterenlere, sipariş kamuoyu araştırmaları ile devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksanız Allah’ın izniyle biz daha çok var olacağız.

* Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız.

* Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, ha uçurumdan itmiş hiç ama hiç önemli değildir.

* Biz ankete değil gönlünü ve yüreğini açan tertemiz insanlara bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım.

* Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara, Türk Milleti günlerini gösterecek bunları rezil edecektir. Cumhur başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

* Bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir.

* MHP, önüne bakıyor mücadelesine odaklanıyor, Cumhur İttifakı Türkiye’yi büyütme ve yükseltme amacına giriyor. Gerçek anketi yapacak olan millettir.