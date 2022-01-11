Bahçeli: TBMM’de terörist görmek istemiyoruz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel vardı. Güzel'in fotoğrafları üzerinde HDP'ye yüklenen Bahçeli, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi siyaset sahnesinde görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesini göreve davet ediyoruz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Türkiye’nin öncelikli sorunu bölücü terördür. Zaman zaman kanatılan bu yara kapatılmadıkça üzerine konan haşarat her zaman olacaktır.

* Türk milleti terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyecek ve diz çökmeyecektir.

“TBMM’DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ”

* Ekonomik istikrarımızın sürekliliği, siyasal dirliğimizin sürdürülebilirliği, toplumsal huzurumuz terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara birebir bağlıdır.

* Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist istemiyoruz. Terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabrımızı kemiren HDP’yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz.

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