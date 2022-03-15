Bahçeli, TTB’yi hedef aldı: Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, doktorların göç polemiğine değindi. Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alan Bahçeli, "TTB'ye bakarsan Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkede gitmesi gereken varsa o da TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutlayarak başlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mart'ta kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yurtdışına giden hekimler için sarf ettiği ‘Gidiyorlarsa gitsinler' sözleriyle başlayan doktorların göç polemiğine değinerek sürdürdü.

Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef alan Bahçeli, Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye’yi terk ediyorlarmış, bilmiyorlar ki kalpleri vatan sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği yoktur. TTB’ye bakarsan Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkede gitmesi gereken varsa o da TTB’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın” dedi.

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretine yer veren Bahçeli, “CHP Genel Başkanı Diyarbakır gezisi esnasında ‘Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir’ diye konuşmuş. Tarihimize ‘kirli’ demek namertliktir, nankörlüktür. Vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu’nun karanlık tarihini bilemeyiz. Şayet kastettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihi ise önce Çanakkale’ye bakmasını sonra da zillet emellerini gözden geçirip aklını başına devşirmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN TALEPLERİNİN BİLİNCİNDEYİZ”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Covid’le mücadelede sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle mücadele etmişlerdir. Hepsine müteşekkiriz. Biz başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın haklı taleplerinin bilincindeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin çok değerli olduğu kanaatindeyiz. Mali haklarında önemli iyileştirmelerin emekli olanlara da yansıyacak olması, sağlık kurumlarında görev yapanlara saldırıları CMK kapsamında katalog suçlara dahil edileceğinin açıklanması çok müspet bir gelişmedir.

“GİDECEK OLAN VARSA…”

* Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye’yi terk ediyorlarmış, bilmiyorlar ki kalpleri vatan sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği yoktur.

* TTB’ye bakarsan Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkede gitmesi gereken varsa o da TTB’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın.

* Onların dışında da gitmek isteyen varsa yolları açık olsun. Mevlana gibi, “Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük; bir başka bahar için sadece yaprak döktük” deriz.

“KILIÇDAROĞLU’NA AKLINI BAŞINA DEVŞİRMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

CHP Genel Başkanı Diyarbakır gezisi esnasında ‘Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir’ diye konuşmuş. Tarihimize ‘kirli’ demek namertliktir, nankörlüktür. Vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir.

* Kılıçdaroğlu’nun karanlık tarihini bilemeyiz. Şayet kastettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihi ise önce Çanakkale’ye bakmasını sonra da zillet emellerini gözden geçirip aklını başına devşirmesini tavsiye ederim.

* Türkiye’nin yüzünü kızartacak bir tarihi yoktur. Bunu iddia edenler Çanakkale’de tepelediğimiz düşmanın bugünkü devamıdır. Çanakkale bir şuurdur, bir ufuktur, bir gururdur, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Bu emanet başımız üstündedir, namusumuzdur asla kirletilemeyecektir.

“KILIÇDAROĞLU, NEDİR SENİN MESELEN?”

* Kılıçdaroğlu kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. Hatta beklenen de budur. Ancak Türk tarihi ile yüzleşme niyeti varsa uyarıyorum ki bu tarih Kılıçdaroğlu’nun tarihi değildir. Buna hiç hakkı yoktur. Yozgat’ta başka Diyarbakır’da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz.

* Kılıçdaroğlu’nun mertse, gözü kesiyorsa ağzından ıslanmış baklayı çıkarsın da görelim. Nereye varmak istediğini açıklasın da duyalım. Kimlerin hesabına çalıştığını açıklasın da gerçek yüzünü tanıyalım. Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin Türk milleti kimden özür dileyecek? Nedir senin meselen? Kimlerdir seni böyle seferber eden?