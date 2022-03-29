Bahçeli’den anket şirketlerine: Algı operasyonları bize sökmez

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde anket şirketleri vardı. Bahçeli, "MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023'de nal toplayacak, bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* MHP’nin siyaseti, başkaları gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülmez. MHP’nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır.

* Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 2023 Türkiye’nin kader ve karar yılı aynı zamanda tarihsel kavşağıdır. Bu bilinç ve kavrayışla siyasi faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz.

“ALGI OPERASYONLARI BİZE SÖKMEZ”

* Şunu bir defa inanç ve iddiayla söylemek isterim ki MHP’yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023’de nal toplayacak, bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez.

* Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeyip susanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardır ki MHP’nin varlığı Türklüğün varlığıyla aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur.

* Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez.

“CHP’NİN YAKALANDIĞI AMANSIZ HASTALIĞI ANLATTIK”

* Biz Türkiye’nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız ‘Adım adım 2023, İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık.

* CHP’ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP’nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık.

* Allah nasip ederse Ramazan Bayramı’nı müteakiben kalan ilçelerimizi ziyaret edip aynı şevkle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu suretle 2023 hedeflerimizi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunları aktaracağız.

* Biz çok bilen değil, çok seven ve çalışan, çok inanan bir davanın mensuplarıyız. Gücümüz millet, güvencemiz devlettir. Zillet kervanının önü kesilecekse onun yegane yolu MHP ile Cumhur İttifakı’nın tavizsiz emsalsiz mücadelesidir.

* MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikbal aydınlığıdır. Biz 2023 yılının haziran ayına kadar durmayacağız. Sürekli bir adım önde olmanın gayesi ve gayreti içinde olacağız. Fitnecilerin tuzaklarına takılmayacağız.

“GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ŞARTTIR”

* Rusya ve Ukrayna ülkelerinin buğday ihracatını durdurmaları bazı ülkeler için felakettir. Rusya ve Ukrayna’nın tarımsal faaliyetlerinde aksamaların dünya genelinde açlık sorunlarını kamçılaması konuşulmaktadır.

Türkiye bu 3 önlemi almalıdır:

* Gıda güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması şarttır. Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti milletimizi rahatlatmaktadır. Ekilebilir tarım arazilerini genişletmek zorundayız. Bu sektör üretim, işleme ve pazarlama boyutlarıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulmalıdır.

* Tarım kentleri kurulmalıdır. İkinci stratejik tespit olarak, enerji, güvenliği temin edilmelidir. Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarından yaralanma vasıtalarıyla Türkiye Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktır. Yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer başta olmak üzere yeni enerjilerin üretilmesi ile ülkemizin enerji talebini karşılayacak duruma gelmesidir.

* Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz kaynağı ülkemizin elini siyasette güçlendirecektir. Bizim enerjimiz doğru kullanmasını bilirsek biz yetecektir. Türkiye ona buna minnet edecek bir ülke değildir. Türkiye tahıl ambarıdır. Allah rızkımızın kefilidir.

* Üçüncü tedbir olarak, bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarında görülen hormonlu artışlara karşı caydırıcı önlemlerinin alınmasıdır. Şekerin kg fiyatının 2 haftada 7 liradan 19 liraya çıkması bayat bir ekonomik operasyondan başka bir şey değildir.