Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır eleştirisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun' demiştir. Ben de twitterdan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde “Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.

*Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. Ve o vaatler karşısında CHP Genel Başkanı, ‘bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, ne biliyorsanız sorun’ demiştir.

*Ben de twitterdan 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6’lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın.

ANTALYA DİPLOMASİ FORMU

* Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya’da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır.

* Böyle bir toplanın 9 Mart’ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır.

* Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır.

* Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.

İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seçim vaadi...