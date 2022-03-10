Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Diyarbakır eleştirisi: Hodri meydan…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.

*Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, “bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz” diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.

“O ZAMAN HODRİ MEYDAN…”

*Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

*PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

“KABUL EDECEĞİM”

*Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.

*Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan'a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?

“İSTİKRARSIZLIĞIN VE ZALİM EMELLERİN KURYESİDİR”

*Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

*Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu'nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Bedeli ne olursa olsun bu ülkeye barışı, huzuru getireceğim