Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bahçeşehir Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 saylll Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretirn Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Îlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğ’retim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretir elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2022

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