Vali duyurdu! İstanbul için yasak kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan araç giriş çıkışı yasağının kalktığını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’a giriş çıkış yasağını kalktığını duyurdu. Vali Yerlikaya Twitter hesabından “Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.” paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya ayrıca İstanbullulardan Otoyol ve D-100'de park edilen araçların kaldırılmasını istedi.

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