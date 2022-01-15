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Bakan Akar duyurdu: ‘Cezalandırma operasyonları’nda 44 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki terör saldırısının ardından başlatılan 'cezalandırma operasyonları'nda 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:04 - 15 Ocak 2022 Güncellenme:
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Bakan Akar duyurdu: ‘Cezalandırma operasyonları’nda 44 terörist öldürüldü

Bakan Akar, PKK’lı teröristlerin Akçakale’de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akar, teröristlerin EYP’li saldırısında 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatarak,
şu ifadeleri kullandı:

* Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık.

* Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi.

* Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.

* Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz.

* Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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