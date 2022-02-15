Bakan Akar’ın test sonucu negatife döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin negatife döndüğünü, NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıkladı.

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6 Şubat’ta corona testinin pozitif çıktığını duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hafif belirtilerle geçen hastalığı atlattı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından Bakan Akar’ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Akar, yaptığı açıklamada, “Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO savunma bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz. Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi. (DHA)



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