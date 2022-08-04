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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. 

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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı bağlamındaki son gelişmeler ele alınmıştır” denildi.

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