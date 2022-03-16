Bakan Hulusi Akar’dan Belçika’da kritik temaslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor.

Bakan Akar ikili temasları kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.

Bakan Akar ikili temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile de bir araya geldi. Görüşmede, savunma sanayi ve askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı. (İHA)