Bakan Karaismailoğlu: ‘Nerede bu devlet’ serzenişleri tarih olmuştur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sinop'ta yaptığı açıklamada "Artık, 'Nerede bu devlet' serzenişleri tarih olmuştur. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla selden etkilenen vatandaşların yanlarında olduk. Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya programı sonrası geldiği Sinop’ta Boyabat, Durağan ve Ayancık ilçelerini ziyaret etti. 2021 yılı ağustos ayında selin vurduğu Ayancık’ta yeniden inşa edilen İkisu Köprüsü’nün açılışına katılan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, bölgede meydana gelen sel felaketini hatırlatarak, şunları söyledi:

* “Yaptığımız çalışmalarla selin izlerini mümkün olan en kısa sürede sildik. 52 gün gibi rekor sürede Çatalzeytin Köprüsü’nü, Ayancık Terminal Köprüsü’nü de 80 günde tamamladık. Boyabat-Ayancık arası dahil bölgemizde selden etkilenen tüm yollarımızı, köprülerimizi en hızlı şekilde kullanıma açtık.

* Artık, ‘Nerede bu devlet’ serzenişleri tarih olmuştur. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla selden etkilenen vatandaşların yanlarında olduk. Biz hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadık. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin.

* Yeni yaptığımız yollarımızla çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahat yapıyoruz. Bunun yanında yatırımlarımız sayesinde yol güvenliği artarken, ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar kaydettik. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa oraya yatırımı ulaştırırız.” DHA