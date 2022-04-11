Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Corona virüsünde azalan vaka sayılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı. Bakanlığın açıkladığı son verilere göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

KOCA’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Azalan vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Dünya genelinde kaç kişi corona oldu? Türkiye kaçıncı sırada? İşte son veriler

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte coronada son durum