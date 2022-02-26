Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde 2 doktora şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını belirterek, "Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir” dedi. (DHA)