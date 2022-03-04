Bakan Kurum: 2035’te kentsel dönüşüme girmemiş binamız kalmayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2035 yılına geldiğimizde, Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak" dedi.

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1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle video mesaj paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, topraklarının yüzde 66’sı riskli bölgelerde yer alan Türkiye’nin önünde pek çok can ve mal kaybına neden olan deprem gerçeği olduğunu belirtip, “Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz” diye konuştu.

Bakanlık olarak depremle mücadelelerini milletle güçlü şekilde sürdürdüklerini kaydeden Kurum, “Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

350 BİN KONUT İNŞA EDİYORUZ

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye’nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeli ile 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz.”

1.1 MİLYON KONUT SAĞLIKSIZ

Sağlıksız olduğu tespit edilen 1.1 milyon konutun dönüşümünü 4 yılda bitirmekte kararlı olduklarını belirten Kurum, “Yatay mimari merkezli, tarihsel dokusu korunmuş, alt ve üst yapısı güçlendirilmiş, sıfır atık uyumlu ve çevreci binaları inşa ederken şehirlerimizin de çehresini değiştireceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak” dedi. (DHA)

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