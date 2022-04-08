Bakan Kurum: İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'de düzenlenen iftar programına katıldı. İftar öncesi konuşan Bakan Kurum, "İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm şantiyesi çalışanları ve Fikirtepelilerle iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi konuşan Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

* İnşallah, İstanbul’umuzda sağlıksız yapı stoku tamamlanıncaya kadar dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

* İnşallah hem Fikirtepe’de hem de diğer ilçelerimizde, mahallelerimizde tamamlanan projelerimiz herkes çok daha kıymetli, çok daha değerli, çok daha sağlam ellerine kavuşacak.

* Söz veriyoruz ki, sizden Fikirtepeliler olarak geçmişte yaşadığınız tüm olumsuzlukları unutacaksınız ve kaybettiğiniz zamanı yeniden kazanacaksınız. Bu yeni cazibe merkezlerinde hayatınızı mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde devam edeceksiniz.

* Ben bu çerçevede gerçekten projenin buraya gelmesinde büyük emeği olan özellikle Fikirtepe’de yaşayan hak sahibi olan tüm Fikirtepeli kardeşlerimize, yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ki, bu çerçevede büyük mesai harcadılar Genel Müdürlüğümüze, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ki, projenin tek elden yürütülmesini sağlıyorlar.

* Hızlı bir şekilde ihalesini yaptılar. Ve en kaliteli şekliyle de projelerimizi teslim edecekler. İşçilerimize mimarlarımıza, mühendislerimize yüklenici firmalarımıza ki onlar da buradaki önemi biliyorlar.

* Artık hepimiz büyük bir aile olduk ve sizlere sözlerimiz var ve bu sözleri tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız diyor, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum.

Bakan Kurum “Projemiz, Anadolu Yakasının İstanbul’un en güzel projesi olacaktır. Camisiyle, okuluyla, kreşiyle, yeşil alanlarıyla, içindeki bin kilometre yeşil koridoru, içindeki alışveriş alanlarıyla, ulaşım imkanlarıyla inşallah İstanbul’da yeni bir yaşam merkezi olacaktır. İstanbul’un kalbi Fikirtepe’de atacak. İnşallah, bu projeyi tamamladığımızda Fikirtepe eskisinden daha güzel, eskisinden daha yeşil, eskisinden daha verimli, daha anlamlı bir proje olacaktır” diye konuştu. (DHA)