Bakan Kurum’dan 2023 ve Erdoğan açıklaması

Karabük’te AKP teşkilatını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmak ve 2024 yerel seçimlerini de kapısını aralamak suretiyle bu çalışmalarımızı gece gündüz yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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AKP il teşkilatını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı;

*Tabi biz güzel Karabük'ümüze, tüm şehirlerimize, yeni eserler, yatırımlar kazandırırdık. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmak ve 2024 yerel seçimlerini de kapısını aralamak suretiyle bu çalışmalarımızı gece gündüz yapmaya devam edeceğiz.

*Hiçbir zaman dedikodu ve iftiraların içerisinde olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep üreten tarafta olduk. Eser üreten tarafta olduk. Hiçbir zaman terör örgütleriyle kol kola gezmedik. Her alanda onlarla mücadele ettik.

“MİLLETİMİZİN KİMİN NE YAPTIĞINI ÇOK ÇOK İYİ BİLİYOR”

*Gerek 15 Temmuz'da gerek FETÖ'nün hain darbe girişiminde gerekse Doğu'da, Güneydoğu'da ülkemizin bütünlüğüne, vatanımızın bütünlüğüne, bayrağımıza kast edenlere karşı en sert cevabı yine milli güvenlik güçlerimizce verdik. Vermeye devam edeceğiz.

*Milletimizin kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevabı sandıkta en iyi şekilde verecektir. Biz de Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle tüm gönüllere girmek suretiyle yeniden Cumhurbaşkanımızı 2023 yılında Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle bu çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

*İnşallah bu önemli bir sürece girdik. Artık tüm gönüllere gireceğiz, tüm kapıları çalacağız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatacağız. İnşallah bu sayede 2023 güçlü Türkiyesini hep birlikte inşa edeceğiz.

“KARABÜK'Ü HEP ÖNEMSEDİK”

Karabük'ü hak ettiği yere taşımak ve marka değerini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kardemir'in önemine de dikkat çekti. Bakan Kurum, şunları söyledi;

*Karabük'ümüzü tarihte olduğu gibi bugün de şehircilikte hak ettiği yere taşımak ve marka değerini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Karabük'ümüzde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

*Biliyoruz ki Karabük tarihi Safranbolu evleriyle eşsiz doğasıyla, kültürüyle hem bölgemizin hem de ülkemizin en kıymetli illerinden bir tanesi. Keza Kardemir fabrikamız da sanayimizin önde gelen 25.

*Büyük tesisiyle hem bu anlamda kritik bir üretim yapan, ülkemize katma değer sağlayan doğrudan 6 bin kişiye istihdam sağlayan fabrikamızın olduğu şehir. O yüzden biz her zaman Karabük'ü önemsedik. Karabük için yapılması gerekenleri tüm ekibimizle birlikte 7 gün 24 saat gece gündüz demeden yapmaya gayret gösteriyoruz.

*Biliyoruz ki Karabüklü kardeşlerimiz bizim her zaman yanımızda bizleri en zor günümüzde dahil desteklediler. Allah hepsinden razı olsun. Biz de onların geleceği için çocuklarımız, gençlerimiz için yapılması gereken işleri bir an önce yapmanın gayreti içerisinde olduk.

“BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Karabük'e son 19 yılda 11,5 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Murat Kurum, bu rakamın 3 milyar lirasını bakanlık olarak kendilerinin gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

*AK Parti iktidarı olarak; Karabük'ümüze son 19 yılda 11,5 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun da yaklaşık 3 milyar lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik.

*Bakanlık olarak; Karabük'ümüzde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar yüzlerce eserimizi vatandaşlarımıza armağan ettik, etmeye de devam ediyoruz.

*Tabi bu yatırımlarımız arasında kentsel dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1.025 bağımsız bölümün neredeyse tamamını, 1.023'ünü yıkarak dönüşümünü gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı da çaresiz bırakmadık.

*100 bin sosyal konut projemiz kapsamında Merkez Belen Mahallemizde 1.144 konutumuzu tamamladık. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında ise Karabük'e 314 konut kazandırıyoruz.

*Eflani ilçemizdeki 96 konutumuzu tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yenice ilçemizde İsmetpaşa Mahallesinde 2. Etapta 218 konut ve 3 dükkânlı ticaret merkezimizin yapımına da devam ediyoruz. İnşallah 34 milyon liralık bu projemizi Mayıs ayında tamamlayarak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İHA

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