Bakan Pakdemirli: Sözde dün başörtülülerle helalleşiyorlardı, bugün sövüyorlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin dini değerlerle kavgası bitmiyor, çünkü bunlar ikiyüzlü ve samimiyetsiz. Sözde dün başörtülülerle helalleşiyorlardı, bugün sövüyorlar. Yani yalancının mumu, yatsıya da kalmadı" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Kula ilçesindeki programının ardından Demirci ilçesine geçti. Bakan Pakdemirli, burada düzenlenen törenle Güveli ve Kuzuköy barajlarını hizmete açtı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, icraatları anlattı.

“TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Şanlıurfa’daki şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

* Cenazede Murat şehidimizin eşi ‘Ben seni yüreğime sığdıramadım, seni kefenlere sığdırmışlar’ dedi. Derinden etkilendim.

* Bu milletin anaları, gelinleri çok ağladı, çok ağıt yaktı. Bu acıları da unutmadık, yaşatanları da. Hepsinin hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz.

* Dicle’nin kuzularını, çakallara kaptırmak niyetinde değiliz. Gençlerimize uzanan elleri kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Biz, teröriste terörist diyemeyenlerle yol yürümeyeceğiz.

* Sayın Bahçeli’ye ‘Sarayın sözcüsü’ diyen Kılıçdaroğlu, dönsün kendine baksın. Kendisi bizatihi Kandil’in sözcüsüdür. Bizim şehit analarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına sözümüz var. Teröre geçit vermeyeceğiz.

“KEŞKE O POZLARI VERİRKEN ŞEHİTLERİ DÜŞÜNSEYDİN”

Pakdemirli, şunları söyledi:

* Biliyorsunuz, Meclis’te, PKK’lılarla fotoğraf çektiren bir milletvekili var. Dün duygusal açıklamalar yapmış. Ben de diyorum ki, keşke o fotoları çektirirken sen de şehit nişanlılarını düşünseydin. Keşke o pozları verirken sen de şehit sözlülerini, şehit eşlerini de düşünseydin.

* Keşke poz verdiğin o silahlarla, kaç gencimizi şehit ettiler, onu düşünseydin. Bunlar, kuzu postuna bürünmeyi bıraksınlar. Bunun başka açıklaması yok. HDP, sırtını PKK’ya dayamış. Zillet ittifakı, sırtını HDP’ye dayamış. O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı. Susuyorlar.

* Sükut, ikrardandır. Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani, ‘Safımız da tercihimiz de belli’ diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin; biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi- gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez.

“DÜN BAŞÖRTÜLÜLERLE HELALLEŞİYORLARDI, BUGÜN SÖVÜYORLAR”

Muhalefeti eleştiren Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

* CHP’nin dini değerlerle kavgası bitmiyor çünkü bunlar ikiyüzlü ve samimiyetsiz. Sözde dün başörtülülerle helalleşiyorlardı, bugün sövüyorlar. Yani yalancının mumu, yatsıya da kalmadı.

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu, ‘Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz.’

* Kemal Kılıçdaroğlu, hızını alamadı, katıldığı televizyon programında, ‘En çok kiminle helalleşmek istiyorsunuz?’ sorusuna, ‘En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum. Hata yaptık’ dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Başkanları ayrı, vekilleri ayrı telden çalıyor.

* Gelişmiş toplumların iki özelliği vardır. İlki hür teşebbüs; ikincisi ise fikir ve vicdan özgürlüğü. CHP bu ikisinin de karşısında. Bunu da her defasında söylemleriyle doğruluyorlar.

* İşte CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in geçenlerde yaptığı tam da budur. Orta Çağ zihniyetinin dışavurumudur. Aynı tavrı, 2019’da da CHP Manisa Milletvekilli Bekir Başevirgen de yapmıştı. Bunlar Manisa’ya yakışmıyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ZEYTİNCİMİZ KAZANACAK”

Manisa’daki tarımsal üretime de değinen Bakan Pakdemirli, “Üzüm geçen yıl para kazandırdı. Üzüm üreticimiz merak etmesin. Bu yıl da daha çok kazandırması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Malum, kuzey yarım kürenin ilk kirazını Manisa çıkartıyor. Kirazdan önemli ihracat gerçekleştiriyoruz. Kiraz üreticimiz geçen yıl kazandı mı? Kazandı. Bu yıl da kazanacak. Manisa zeytinde Türkiye’de ilk sıralarda, çok sayıda zeytin üreticimiz var. Geçen yılla bu yılki yağ satış fiyatlarınız farklı değil mi? Farklı. Önümüzdeki sezon da emin olun ki zeytincimiz kazanacak” dedi.

“DANE ZEYTİNE PRİM VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Dane zeytinin en çok üretildiği ilin Manisa olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Dane zeytine ilk prim açıklamasını Manisa’da yapmıştık. Dane zeytine prim vermeye devam ediyoruz. Tarım şehri Manisa’mız, üretmeye devam etsin. Maliyetleriniz ne olursa olsun kazanacaksınız, biz bunun için çalışıyoruz. Kimsenin çiftçimizin moralini bozmasına izin vermeyeceğiz. Sesimizi değil sözümüzü yükseltiyoruz” diye konuştu.

DEMİRCİ İLÇESİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Demirci ilçesindeki programı kapsamında son olarak İl Gençlik ve Spor Merkezi’nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, programda yaptığı konuşmada muhtarlara verdiği önemin altını çizerek, “Muhtarlarımız bizim için baş tacı” dedi.

“DEMİRCİ TARIMIN YANINDA HAYVANCILIK VE HALICIĞIN DEVAM ETTİĞİ İLÇE”

Demirci’nin tarımın yanında hayvancılık ve halıcılığın devam ettiği bir ilçe olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Bunun mutlaka devam ettirilmesi lazım. Ayasofya’nın, Taksim Cami’nin halısının buradan gitmesi Demirci için ayrı bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Gelir Koruma Sigortası’na değinen Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

* Gelir Koruma Sigortası üzerine çalışıyoruz. Bu sadece ürün değil ürünün fiyatını garanti altına alacak bir sistem üzerindeki çalışma. Bunun yine bir adım ilerisi de sözleşmeli üretim. Bununla ilgili yasa tasarısı Meclis’te.

* Çiftçimizi koruma gayreti içindeyiz. Sebze ürünlerinde AB’de birinci, dünyada dördüncü, meyve üretiminde AB’de birinci, dünyada altıncı olduk. Hayvansal üretim de gelişiyor. Son 3 yılda büyükbaşta yüzde 6,4 artış yaşandı ve 2021 yılında 18,3 milyon TL’ye ulaştık.

* 2021’de büyükbaşta AB’de birinci sıra olduk. Küçükbaşta yüzde 24,5 artış yaşandı ve 57,4 milyon TL’ye ulaştık. Tarımda üretim, ihracat, istihdam odaklı bir yaklaşım izliyoruz. 2020 tarihinde hasıla 337 milyar TL oldu.

* Tarım gıda ihracatında 2021 yılının ilk 11 ayında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İhracat yüzde 21 arttı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 33 arttı. Türkiye artık iddialı bir ülke.

“16 BİN 584 METREKARELİK ALANDA TARIM ÜRÜNLERİ MERKEZİ KURULACAK”

Bakan Pakdemirli, Demirci ilçesinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kurulacak Tarım Ürünleri Merkezi’nden de bahsedip, “Merkez 16 bin 584 metrekarelik alan üzerinde kurulacak. Meyve paketleme, soyma, kırma ve boylama üniteleri olacak. Bakanlık olarak gerekli alet, ekipman alımına destek sağladık. Yeni ekipmanlar konusunda da desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Manisa’nın Kula ilçesindeki ziyaret programı kapsamında koyun, keçi ve sığırların brusella, şarbon ve veba aşılarının bedellerinin alınmayacağına ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, ikinci açıklamasını Demirci programında yaptı. Pakdemirli, şunları söyledi:

* Sabah farklı bir müjde vermiştik. Şimdi farklı bir müjde veriyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 17’nci etap sulama desteği sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı.

* Çiftçilerimiz bulundukları şehirde il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. DHA