Bakan Pakdemirli: Su stresi çeken ülkeler grubundayız

Manisa'ya bir dizi ziyaretler ve açılışlar için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehzadeler ilçesindeki Belenyenice Barajı açılışında yaşanan su krizine dikkat çekti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'ya bir dizi ziyaret ve açılışlar gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şehzadeler ilçesinde 45 milyon liraya mal olan Belenyecine Barajı'nın açılış törenine katıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, K Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

SU KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Belenyenice Barajı'nın açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ve Türkiye'de yaşanan su krizine dikkat çekti.

Konuşmasında suyun her damlasını kıymetli olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli şu ifadelere yer verdi: “Bugün, artan nüfus, kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte su üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Su bu yüzyılın, en değerli, en stratejik kaynağı haline gelmiştir. Anadolu, çok sayıda zengin doğal kaynağa sahip olsa da, su alanında maalesef o kadar şanslı değil.

Kişi başına düşen su miktarıyla, su stresi çeken ülkeler grubundayız. Nüfusumuz artıyor, tarım sektörü büyüyor, sanayimiz gelişiyor. Gelecek 20 yılda, kişi başına düşen su miktarımızda yüzde 17 azalış bekleniyor. Tarım ise, suya en fazla ihtiyaç duyan ve suyu en fazla kullanan sektör. Suyumuzun dörtte üçü tarımda kullanılıyor.

Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle tüm dünyada suya ulaşmak daha da zorlaşacak. 2050 yılındaki nüfusumuzu doyurmak için, bugünküne göre yüzde 60 daha fazla gıda üretimine, bu üretim için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Kısacası, Türkiye olarak su baskısını daha fazla hissedeceğiz. İşte bu yüzden gece-gündüz demeden su alanında yeni tesisler inşa ediyor, suyumuzu insanımızla, bereketli topraklarımızla buluşturmak için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz.”

BARAJ 45 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Konuşmasında açılışını gerçekleştirdiği Belenyenice Barajı'nın hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, barajın maliyetinin 45 milyon lira olduğunu ifade etti.

Bakan Pakdemirli baraj hakkında şöyle konuştu: “Belenyenice Barajımız temelden 33 metre yüksekliğinde, 274 metre kret uzunluğunda ve 800 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip. 45 Milyon Liraya mal olan bu Barajımız 1070 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek.

Barajın sulama ihalesini Şubat ayı içinde gerçekleştireceğiz. Sulama projesi tamamlandığında bölge ve ülke ekonomisine yıllık 2,1 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Manisa'ya kazandırdığımız bu tesisler, çiftçimize-üreticimize güç katacak, sulama maliyetleri düşecek ve verimde artış sağlayacaktır.”

MANİSA'DAN İKİ MÜJDE VERDİ

Bakan Pakdemirli açılıştaki son konuşmasında, iş kurmak isteyen üniversite mezunları için ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni tüm illere uygulama konacağı ve TKDK aracılığıyla IPARD Programı kapsamında 11.'nci proje çağrısına çıkıldığı müjdelerini verdi.

Bakan Pakdemirli konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi: “Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarımız için ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi' hayata geçirmiştik. Dört ilde pilot olarak başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye genelinde uygulamaya başlıyoruz. Bu kapsamda; Proje kapsamında hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretilen bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler için 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz.

Buna göre, bu yıl 2 bin kişiye 100'er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize 600 milyon lira destek sağlayacağız. Bildiğiniz gibi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz (TKDK), aracılığıyla IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe destekleri veriyoruz. Bugüne kadar TKDK tarafından kadar yaklaşık 21 Bin projeye 7,5 Milyar TL hibe sağladık. Bu hibeler ile kırsal alanlarımızda 14 Milyar Liralık yatırım yapıldı.

Bugün itibarıyla, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji sektörlerini içeren çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirinden 11 inci Proje Çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Çağrı kapsamında toplam 572 milyon Lira hibe ödeyeceğiz. Projelere yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği veriyoruz. Bu iki müjdemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Belenyenice Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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