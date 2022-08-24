Bakan Soylu’dan festival açıklaması ve Kılıçdaroğlu’na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, festival iptalleriyle ilgili "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez" dedi. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde CHP’li belediye tarafından düzenlenmesi planlanan ve 16 sanatçının katılacağı Milyon Fest Fethiye Festivali iptal edildi. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada “Organizasyonun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir” denildi.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Festival iptalleriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mesajında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösteren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar(!)

* Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez

* Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba.”

İPTAL EDİLEN KONSER VE FESTİVALLER

Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmemişti.

Sanatçı Apolas Lermi, Temmuz ayında Giresun'da yapılması planlanan konserinin valilik tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

Kocaeli Derince’de Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçesiyle iptal edilmişti.

Festivalde Isparta’daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, Emir Can İğrek, Can Ozan gibi sanatçılar sahne alacaktı.

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