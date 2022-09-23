Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir şehit

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, P.Ütğm. Serkan ERKUŞ şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayımladı. Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 23 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. (DHA)

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