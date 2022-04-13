Balık av yasağı ne zaman başlıyor? Sezonun son balıkları tezgahlarda…

Av sezonunun bitmesine 1 haftadan az bir süre kaldı. 15 Nisan’da başlayacak olan balık avlanma yasağı sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak. Sezonun son balıkları tezgahlarda 15-40 TL arasında satılıyor.

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Sezonun büyük kısmında balıkçıları güldüren Karadeniz, Ege ve Marmara'nın aksine bölge halkında daha ucuz balık yedirme fırsatı sağladı. Karadeniz'in balık ambarı konumunda bulunan ve birçok ile balık dağıtımının yapıldığı Samsun'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kala mevsim balıklarının kilosu 15 ile 30 TL arasında satışa sunuluyor. Yaklaşık 7 buçuk ay boyunca süren avlanma sezonu 2 gün sonra son bulacak. Avlanma yasağı yaklaşırken Kocaeli balıkçı esnafı, balıkların diğer piyasalara bakıldığında çok uygun olduğunu ifade etti. Şu anda hamsi 30 TL, istavrit 35 TL, levrek 60 TL, çipura 50 TL, uskumru 30 TL, levrek ve ispari ise 40 TL'den görücüye çıkıyor.

BALIK AVLAMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Eylül’de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

“BALIKLAR, HALKIN ERİŞEBİLECEĞİ BİR KONUMDA”

Son günlerde balık piyasasının düştüğünü belirten Kocaeli balıkçı esnaflarından Uğur Beler, “Hem yaz mevsimi hem de mübarek Ramazan ayının gelmesiyle işlerimizde bir düşüş oldu. Fakat bu, mesleğin fıtratında olan bir şey. Maalesef balıkçılık, yılın 12 ayı boyunca devam eden bir meslek değil. Yine de balık severler şu anda günlük taze balık bulabilir. Piyasalar çok yüksek olmasına rağmen balık fiyatları gayet düzgün. Ayrıca balıklar, halkın erişebileceği bir konumda” dedi.

“BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRDİK”

Geçtiğimiz sene Marmara denizinde etkili olan müsilaja rağmen denizlerin şu anda temiz olduğunu söyleyen Beler, “Her şey mevsiminde güzel. Her çeşit balık da kendi mevsiminde güzel. Nasıl ki kışın karpuz olmuyorsa, kavun olmuyorsa yaz mevsiminde de maalesef her türlü balık aynı tadı vermiyor. 1 Eylül 2021'de sezon açılışı oldu. 15 Nisan 2022'de büyük kayıklar, gırgırlar ve troller için av yasağı başlayacak. Kayıklar 7 buçuk aydır denizdeydi ve bereketli bir sezon geçirdik diyebiliriz. Geçen seneki müsilajdan sonra toparlandık ve denizlerimiz temizlendi. Şu anda denizlerde sağlık açısından bir problem bulunmuyor. Önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz, inşallah daha bereketli olacak. Fakat insanlarımız yazın balık olmayacağını düşünmesin. Yaz mevsiminde sürekli günlük taze balık olacak” şeklinde konuştu. İHA

“BU YIL BALIKÇININ YÜZÜNÜ HAMSİ GÜLDÜRDÜ”

Sezon başında bol miktarda hamsi sattıklarının altını çizen Samsunlu balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık sezonu bu yıl yoğun geçti. Hamsi balıkçının yüzünü güldürdü. Şu anda sezonun bitmesine az bir süre kala tezgahlarda birçok balık çeşidi var. Fiyatlar da diğer et kalemlerine göre gayet uygun. Hamsi kilo 30, mezgit 25, istavrit 25, barbun 30, kefal 30, sarıkanat 25, palamut 15 TL. Fiyatlar gayet uygun. 15 Nisan'da sezon kapanıyor. Hamsi, mezgit, istavrit ve barbun işi bitiyor. Artık kafes balıkları satılacak. Levrek, çipura somon ve alabalığın yanı sıra tatlı su balıkları olacak. Küçük balık seven vatandaşlar sezon bitmeden istavrit ve barbun gibi balıkları şimdiden alıp, buzdolaplarında saklayabilirler. Mezgit nazik olduğu için dolapta saklanmaz” dedi.

“RAMAZAN’IN İLK GÜNLERİNİN ARDINDAN BALIĞA İLGİ ARTTI”

Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşların balık talep etmediğini belirten balık satıcısı İsmet Akpınar, “Kırmızı et ve tavuk etinin fiyatının yanında balık fiyatları uygun. Şu anda balık fiyatları 15-30 TL arasında gidiyor. Vatandaşlar bu fiyatları değerlendirsin. Sezonun bitmesine kısa bir süre kaldı. O yüzden bol bol mevsim balığı tüketmelerini öneriyorum. Ramazan ayının ilk günlerinde balığa talep olmadı ama artık hayat normale döndü ve vatandaşlar balığa rağbet göstermeye başladı” diye konuştu. İHA