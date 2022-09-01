Balık fiyatları ne kadar? Hangi balık, hangi ayda lezzetlidir?

1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece 00.00’da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu. İstanbul'da palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Halde palamutun çifti 120 liradan satılmaya başlandı.

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Balık avlama yasağının sona ermesinin ardından “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar ilk ağlarını çekti. Av sezonunun ilk gecesinde palamut balıkçıların yüzünü güldürürken, halde en çok satılan balıklardan biri oldu.

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Sezonun ilk balıklarını almak isteyenler birbiriyle kıyasıya yarıştı. Balıkçılar atılan ağlarda palamut ve hamsi yakaladıklarını belirtti. Halde palamutun çifti 120, lüferin tanesi 90, hamisinin kasası 700, tekirin kasası 150, istavritin kasası 600-700 liradan satılıyor.

“İNŞALLAH FİYATLAR DÜŞECEK”

Balıkçı Erdoğan Durmuş, denizlerden bu sene umutlu olduğunu belirterek, Denizdeki görüntüye bakarsan bu sene palamut çok olacak inşallah. Hamsi de çok olacak. Bugün palamutun çifti 120 lira civarında.

İnşallah fiyatlar düşecek. Çok büyük umutlarımız var. Şu anda palamut 250 gram civarında. Bir kiloya kadar büyüyecek. Tabii umutlarımız büyük. İlerleyen zamanda havalar iyi giderse 50 -60 bandına düşer inşallah. Tekir ve Kefal çıktı ama daha başlangıç. İnşallah net yarın belli olacak. Tekirin kasası 125-175 lira arasında” dedi.

VATANDAŞLAR PALAMUT YİYECEK, DOYACAK”

Balık Hali esnafı Hasan Erol ise, Palamutçuluğun zamanı bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamanda oluyor, eğer bolluk olursa. Bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımız uygun bir şekilde palamut yiyecek, doyacak. Denizdeki görüntü bu yönde. Bunun arkasından hamsi gelir. Yaklaşık bir buçuk ay, iki ay o olur. Yine umudumuz ondan yana.

Arkasından istavrit olur. Yani bunlar sürekli olacak balıklar. Ocak ayına doğru da çinekop başlar. Sonra lüfer başlar. İstavrit biraz pahalı, şu anda az çıkıyor. 5 kiloluk bir istavritin kasası 500- 600 lira civarı. Şu anda sardalya var. Mevsimi bitmek üzere sardalyanın. O biraz pahalı. Bu gece palamut geldi. Kofana geldi. Onun dışında biraz istavrit var. Hamsi var biraz” şeklinde konuştu.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR?

EYLÜL: Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.

EKİM: Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM: Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK: Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumlu, palmut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.

OCAK: Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

MART: Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN: Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

MAYIS: Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN: Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakat azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ: Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

AĞUSTOS: Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.