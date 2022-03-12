Balıkçının isyanı: 62 yaşındayım çalışıyorum karşılığını alamıyorum

CHP’nin Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanı Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, beraberindeki milletvekilleri ile İzmir Çeşme, Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde balıkçıların sorunlarını dinledi. Kuşadası'nda milletvekillerine sorunlarını anlatan 40 Yıllık balıkçı İbrahim Uzgur, “Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Evime para götüremiyorum” sözleriyle balıkçıların içinde bulunduğu durumu özetledi.

Latif SANSÜR

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile Hopa’dan başlayarak denizde kıyısı olan 28 ili kapsayan saha programı kapsamında Kuşadası'na gelen Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız'la birlikte balıkçılara bir dokundu, bin ah işitti. Kuşadası, Didim ve Söke Doğanbey'de balıkçı ve su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya gelen milletvekilleri balıkçıları dinledi.

“İNSAN EVİNE BAKAMAZ, EKMEK GÖTÜREMEZ Mİ?”

Kuşadası'ndaki toplantıda konuşan 40 yıllık balıkçı İbrahim Uzgur “Balıkçılar bitmiş durumda. İnanın tekneleri alsalar da kurtulsak diyoruz. Evime para götüremiyorum. Ben, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Tamam anlıyoruz, hastalık oldu ama bu kadar da olamaz. İnsan evine bakamaz, ekmek götüremez mi? Kiralarımızı ödeyemiyoruz, çok zor durumdayız” diyerek söze başladı. Mazot 7.5 lirayken teknesini karaya çektiğini, şimdi 23 lira olduğu için ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Uzgur, milletvekillerine içini döktü.

“BİZ BÖYLE DEĞİLDİK, NEDEN BİZİ BU DURUMA DÜŞÜRDÜLER”

Uzgur, “23 lira mazot mu olur?” diye sorarak şunları söyledi; “Balığa gidemiyoruz. Gitsem, 400-500 liraya. 20 litre mazot alacağım. Sadece bununla 3 kez gidebiliyorum. Parasını çıkaramıyorum kime derdimi anlatacağım? Evime bakamıyorum, 62 yaşındayım. Çocuklarım ‘baba sat şu tekneyi kurtul’ diyor. Sürekli bozuluyor parasızlıktan yaptıramıyoruz. Ağ yaptırsan 10 tane ağ 20 bin lira tutuyor. Biz böyle değildik. Neden bizi bu duruma düşürdüler? Balıkçılıktan nefret ettim. Bu yaşımda gebere gebere çalışıyorum, çalışmaktan da korkmuyorum. Çalışırım her zaman ama karşılığını alamıyorum.”

“VİCDAN KAYDIYSA BU SES DUYULMALI”

CHP PM Üyesi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan balıkçı esnafını dinledikten sonra “Vicdan kırıntısının zerresi kaldıysa bu sesin duyulması lazım” ifadelerini kullandı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ise Türkiye’de sahipsiz kalmış ve hiçbir şekilde ilgilenilmemiş balıkçıların derdine derman olmak için yola çıktıklarını belirterek “Maliyet artışları, fiyat artışları balıkçılarımızın belini büktü. Bütün balıkçılarımız mutsuz, umutsuz çare bulmamız lazım. Balıkçılarımızı mağdur etmemiz lazım” dedi.

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