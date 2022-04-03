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Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde karaçam ormanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

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Balıkesir’de orman yangını

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Derecikören ve Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında çıktı.

Yangına Balıkesir’in yanı sıra Sındırgı, Bigadiç ve Simav ilçelerinden gelen 14 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 10 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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