Bankalar, kargolar, eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bankalar ve kargolar açık olmayacak. EFT gibi işlemler resmi tatillerde tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor. Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü ile çalışıyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attı. O günden bu yana bu özel gün yurdumuzda coşku, sevinç ve minnetle kutlanıyor. Perşembe günü işi olanlar ise kamu kurumlarının tatil olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs’ta kamu kuruluşları, devlet daireleri ve bankalar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs’ta, kamu kuruluşları, bankalar ve noterler resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Bankalar normal mesai saatine Cuma günü itibariyle başlayacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Resmi tatillerde EFT yapıldığı zaman para tatil bittikten sonra iş günlerinde aktarılıyor.

ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor ancak resmi tatil günlerinde kargo şirketleri dağıtım gerçekleştirmiyor.