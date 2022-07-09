Bankalar, kargolar, noterler bayramda açık mı, Pazartesi günü çalışıyor mu?

Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram boyunca aralarında bankalar, kargolar ve noterlerin bulunduğu birçok kurum kapalı olacak.

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Kargo şirketlerinin ve bankaların durumu bayramda merak konusu oldu. Kargolar, Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bayram boyunca dağıtım gerçekleştirmeyecek. Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

ARAS KARGO BAYRAM GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo arefe günü normal mesai saatlerinde çalışacak. Aras Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Kurban Bayramı dolayısıyla 9-10-11-12 Temmuz tarihli günlerde çalışmamıza ara vereceğiz. 13 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla mesaimize devam edeceğiz. ”

MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo 08.07.2022 tarihinde şubelerinin 19:00'a kadar hizmet vereceğini duyurdu. Bayramda kapalı olacak.

PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Bayramda tatilinde kapalı olacak.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Bayram süresince (9-12 Temmuz) tüm birimleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. 13 Temmuz Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye devam edecek.

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.