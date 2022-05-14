Bankanın önünde pusuya yatıp 300 bin lirayı böyle çaldılar

Konya’da il dışından çalıntı plakalı araçla gelerek bankaların önünde pusuya yatan çete, yüklü miktarda para çeken bir kişinin aracını takip ederek bankadan çektiği yaklaşık 300 bin lirayı çaldı. Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Müslüm EVCİ

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Olay Konya'nın Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde gerçekleşti. İl dışından çalıntı plakalı araçla gelen hırsızlık çetesi üyeleri Konya'da bağlantılı olduğu kişilerle irtibata geçerek hazırlıklarını yaptı. İlk olarak sanayi bölgesinde irtibatlı oldukları bir iş yerine giderek arabalarının bütün camlarına koyu siyah film çektiren şahıslar daha sonra İstanbul yolu üzerindeki bankalar bölgesine giderek bankaların karşısında beklemeye başladı.

BANKALARIN ÖNÜNDE PUSUYA YATTILAR

Bankaların yüklü miktarda para çeken müşterilerine verdikleri çantaları bilen hırsızlar bankalara giren çıkan müşterileri gözetlemeye başladı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından bir kişinin elinde para çantasıyla çıktığını gören çete üyeleri harekete geçti.

8 KİLOMETRE TAKİP EDİP PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR

Bankadan yüklü miktarda para çeken T.G.'yi yaklaşık 8 kilometre takip ederek T.G.'nin kısa süreliğine Musalla Bağları Mahallesinde başka bir bankaya ödeme yapmak için arabadan inmesini fırsat bilen hırsızlar otomobilleriyle T.G.'nin aracının önüne park etti ve araçtan inen bir kişi hızlıca ön camı kırarak para dolu çantayı aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK YAPTIKLARI ARACI BIRAKIP BAŞKA ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Hırsızlık sonrası sanayi bölgesinde bir iş yerine kendilerine eskortluk eden ikinci bir araçla gelen hırsızlar, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri aracı bırakarak başka bir araç alıp kendilerine yardım eden kişilerden birinin evine ellerinde para çantayla gitti. Olayın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından şahıslar sanayi bölgesinden başka bir aracın plakasını çalarak ikinci çalıntı plakayı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araca takarak Konya'dan Ankara istikametine gittikleri Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik denetleme sistemi kameralarına yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri A.D., H.D., B.Ü. ve T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ü. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bankaların önünü hedef alan hırsızlık çetelerine karşı bankalardan yüksek miktarda para çeken vatandaşları hırsızlık konusunda dikkatli olmaları, para ve değerli eşyalarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyardı.

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