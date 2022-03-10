Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’un iki barajı yüzde 100 doldu

Kış ayını sıklıkla kar ve yağmurla geçiren İstabul'da baraj doluluk oranları arttı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 60 seviyesinde seyreden baraj doluluğu bu yıl yüzde 83'ü aşarken, Kazandere ve Istrancalar barajı yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajları doluluk oranı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına olumlu katkı yaptı ve barajlardaki suyu son iki ayda yüzde 50 arttı. İşte barajlarda doluluk oranı…

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 83,41 seviyelerinde seyrediyor. Bu seviye iki ay önce yüzde 55,25, geçen yıl ise yüzde 60,71 idi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 90,3

Pabuçdere barajı: yüzde 91,35

Sazlıdere barajı: yüzde 55,94

Büyükçekmece barajı: yüzde 75,84

Alibey barajı: yüzde 81,1

Terkos barajı: yüzde 80,25

Kazandere barajı: yüzde 100

Elmalı barajı: yüzde 94,04

Darlık barajı: yüzde 92,02

Istrancalar barajı: yüzde 100