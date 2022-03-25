Bardan çıkarılan grup silahla geri döndü: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul’da bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda barın işletmecisi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Saldırganların barda müşteri olduğu, içerideki kadınları rahatsız ettikleri için güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıkları, bu duruma sinirlenerek ateş ettikleri öne sürüldü.

Habip ATAM

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Şişli Esentepe Mahallesi, Kırbayırı’nda bulunan Gaga İstanbul isimli eğlence mekanında gece 03.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda eğlence mekanının işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybetti. Barda güvenlik görevlisi olan Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler adrese sevk edildi.

SARKINTILIK İDDİASI

Saldırganların eğlence mekanında müşteri oldukları, içeride huzursuzluk çıkardıkları öne sürüldü. İddiaya göre, müşteri olarak masada oturan 5 kişi içerideki kadınlara sarkıntılık yaptıkları için güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Çıkan arbede sonrasında araçlarına giden şüpheliler, silahlarla geri döndü.

İŞLETMECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Barın bulunduğu bölüme giren şüpheliler peş peşe ateş etti. Saldırıda eğlence mekanın işletmecisi Gıyassettin Gümüş hayatını kaybetti. Barda güvenlik görevlisi olan Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak şüphelilerin tespiti için güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşkal bilgilerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenilirken, şüphelilerin belirlenerek yakalanması için araştırmaların sürdüğü belirtildi.

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