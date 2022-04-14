‘Barınamıyoruz’ diyen öğrencilere beraat çıktı

Eskişehir'de bir grup üniversite öğrencisi, barınma sorununa dikkat çekmek amacıyla parkta yatmak istemesi nedeniyle polis ile karşı karşıya gelmişti. Yaka paça gözaltına alınan öğrenciler, polis merkezine götürülmüş ve ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan haklarında dava açılan 6 öğrenci mahkemede beraat etti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de yurt çıkmayan, kiraların yüksek olması nedeniyle ev kiralayamayan, bu nedenle parkta barınan bir grup öğrenci hakkaında açılan davada, öğrenciler hakkında beraat kararı çıktı.

‘BARINAMIYORUZ’ DİYEREK PARKTA YATMAK İSTEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl 22 Eylül’de, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Haller Parkı’nda toplanan üniversite öğrencileri, Türkiye genelinde üniversite öğrencileri tarafından barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları geceyi dışarıda geçirme eylemlerine destek vermişti.

‘Barınamıyoruz’ eyleminin 4. gününde, Eskişehir’de bir grup öğrenci, kartona yazdıkları ‘Barınamıyoruz’ yazısı ile yurt ve ev kiralarındaki artışı protesto etmek istemişti. Haller Parkı’nda sabahlamak isteyen öğrencilere polis izin vermemişti.

Öğrencilerin eylemlerini sonlandırmaması üzerine polis yaka paça gözaltına almıştı. Geceyi Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren 6 öğrenci, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Öğrenciler, ertesi gece yarım kalan eylemlerini devam ettirmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

‘Barınamıyoruz’ diyerek yurt sayısındaki eksiklik, ev kiralarının yüksek olmasına dikkat çekmek amacıyla parkta sabahlamak isteyen 6 üniversite öğrencisi hakkında, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 32. Maddesine muhalefet’ suçundan dava açıldı.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan öğrenciler son kez hâkim karşısına çıktı. Öğrenciler duruşmada verdikleri ifadelerinde, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Dosya hakkında mütalaada bulunan savcı, Anayasanın 34. Maddesinde düzenlenen ‘Herkesin önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yapma’ hakkına atıf yaparak eylemin bu sınırları içinde kaldığını belirtti ve ‘unsurları oluşmayan suçtan sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedi.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise, ‘Sanıkların üzerlerine atılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesine muhalefet suçunu işledikleri iddiası ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından’ ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

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