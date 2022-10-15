Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi hayatını kaybetti. Bakan Süleyman Soylu hayatını kaybeden maden işçilerinin kimliklerini açıkladı.

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Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısı 28'e çıktı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 maden işçisi tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden maden işçilerinin kimliklerini açıkladı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

*Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaban, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik,Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Ayyıldız. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz.

*Aşağıda arama kurtarma çalışmaları esnasında şu anda kurtarılmayı bekleyen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

*Allah rahmet eylesin. Buradaki çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Sağlık Bakan Yardımcımız, Grup Başkanvekilimiz, MHP Genel Başkan Yardımcımız, Valimiz hep birlikte burada çalışmalara nezaret ediyoruz.

*Büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın.

*İnşallah arama kurtarma çalışmalarında umutlu bir haber arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Allah yardımcımız olsun.

*Bizim yaptığımız son değerlendirmeler 15 kişi. Hem bu patlamayla ilgili hem de aşağıda yapılan çalışmalarla ilgili Enerji Bakanımız bilgi verecek.

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