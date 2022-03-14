Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma: ‘Şunu hemen paketleyin’

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayan doktorlar arasında tartışma çıktı. Görüntüler sosyal medyaya yansırken, başhekimin hastanedeki güvenlik görevlilerine, bir doktoru kastederek "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı.

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Sağlıkta şiddet yasasının getirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında grev kararı aldı.

İddiaya göre, Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi.

“BİZE BU ŞEKİLDE HİTAP ETMEYE HAKKINIZ YOK”

Doktorlar ise başhekime, “Burası bizim dinlenme yerimiz. Buraya girerek bize bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok. Burası sizin tapulu malınız değil. Bizim dinlenme odamıza girdiyseniz kapıyı kapatamazsınız, açık tutacaksınız” dedi.

“ACİL VAKALAR ALINIYOR”

Bunun üzerine Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise “Acil vakalar alınıyor, elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor” dedi.

Başhekim Şenveli de “Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim” dedi.

“HASTA MAĞDURİYETİ YAŞANDIĞIYLA İLGİLİ ŞİKAYET GELDİ”

Başhekimle beraber odaya gelen hemşire de “Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi” deyince, grevdeki doktor, “Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkarılamam” ifadelerini kullandı.

“ACİLİN, YOĞUN BAKIMIN GREVİ OLMAZ”

Bu açıklamanın ardından Başhekim Şenveli, “Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlar ile başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Başhekim Şenveli’nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, “Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen” sözleri tepki topladı. (DHA)

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