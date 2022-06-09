Basın Konseyi: Gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez

Basın Konseyi, Diyarbakır’da, ‘yurt dışında yayın yapan televizyon kanallarına haber gönderdikleri’ gerekçesiyle aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği yönetici ve üyelerinin de bulunduğu bir grup gazetecinin gece yarısı evleri basılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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Basın Konseyi’nden yapılan açıklama şöyle;

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın ‘Basın Komitesi' yapılanması iddiasıyla gözaltına alınan 20'ye yakın kişiyle ilgili soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Kesin kanıtı ortaya konulmadan yapılan suçlamalarla gazeteci özgürlüğünden mahrum edilmemeli ve derhal serbest bırakılmalıdır.

Gazetecilerin dün Diyarbakır'da gözaltına alınmasının ardından, bugün de Ankara'da sendikacıların TÜİK önünde yaptıkları eylemi izleyen gazeteciler, polis müdahalesiyle engellenmiştir. Halkın ve sivil toplum kuruluşlarının en demokratik haklarını kullanma isteğine tanıklık eden gazetecilere hoyratça davranmak ve görevlerinin engellenmesi kabul edilemez.

Gazetecilerin görevi haberciliktir; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını savunmaktır. Bu görevini yapan gazeteciye ‘terörist', habere de ‘terör' muamelesi yapılmasından acilen vazgeçilmesini talep ediyor; gazetecilerin yasaların güvencesinde görev yapmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.

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