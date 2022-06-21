Başkent’te IŞİD’e operasyon: 2 gözaltı
Ankara polisinin terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; çatışma bölgelerinde IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri elde edilen ve örgüt mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarında paylaşılan videoların teknik analizleri neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik olarak il genelinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. (İHA)