Başsavcıyı şehit edip milletvekilini kaçırmıştı: Ağrı Dağı’nda ortaya çıktı!

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Başsavcı Murat Uzun’un şehit edilmesi, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması dahil 117 silahlı eylemde 86 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıların faili olan terörist Seyithan kod adlı Serdar Özdemir’in Ağrı Dağı'na geçiş yaptığı bilgisini alan Jandarma Eren Abluka 10 Ağrı Dağı operasyonunu başlattı. Serdar Özdemir, İçişleri Bakanlığının 10 milyonluk kırmızı kategorisinde aranıyor.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın 30 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan Seyithan kod adlı Serdar Özdemir'in bir süre önce Ağrı Dağı kırsalına örgütün sözde özel güç yapılanması içindeki bir grupla sızma yaptığı tespit edildi. İran üzerinden Van Başkale kırsalına buradan da Ağrı Tendürek Dağı kırsalına geçiş yaptığına dair Milli İstihbarat Teşkilatınca alınan istihbari duyumlar üzerine dün akşam Eren Abluka 10 operasyonu başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan operasyona jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 915 personel katıldı. Operasyona havadan SİHA ve taarruz helikopterleriyle de destek veriliyor. Uydudan belirlenen koordinatlarla tespit edilen hedefler havadan vuruluyor. Sağlanan ilk temasta bir teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

6 BAŞSAVCILIK TARAFINDAN ARAMA KARARI VAR

Terörist Serdar Özdemir'in Ağrı, Tendürek Dağı, Makü, Dambat, Çemçe, Madur, Sarıkamış, Şenkaya, Sinek Yaylası kırsalını içine alan Sözde Serhat Eyaleti sorumlusu olarak bölgeye gönderildiği tespit edildi.

86 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılmak, planlamasını ve talimatını vermek suçlarından hakkında Tunceli, Malatya, Erzurum, Bingöl, Hakkari, Van Başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan terörist, 2011-2014 yıllarında sözde Dersim saha sorumlusu olarak Tunceli kırsalında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması ile Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edildiği eylemlerin talimatını vermişti.

SURİYEDE DE ÜST DÜZEY SORUMLUYDU

Özdemir daha sonra Irak'ın kuzeyine kaçtıktan sonra 2015-2020 yıllarında da Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın kanton ilan ettiği sözde Kobani ve Afrin bölgelerinde de YPG sorumlusu olarak TSK'nın sınır ötesi gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında da yüzlerce teröristle TSK birliklerine karşı saldırılarda yer aldı.

Terörist Özdemir daha sonra Kandil'deki sözde KCK yönetiminin çağrısı üzerine Kandil'e geçiş yaptığı ve bu yılın başlarında özel eğitimli 15 kişilik terörist grupla Ağrı Dağı kırsalına sızma yaptığı tespit edildi.

Terörist Özdemir'in, Ağrı Dağından Kars, Ardahan, Artvin üzerinden de Karadeniz'e açılım yapma hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde de Ağrı Dağı grubuna yönelik operasyonda bir mağarada kıstırılan 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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