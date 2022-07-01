‘Bataklık’ davasında bakanlığın katılma talebi reddedildi

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurulan 'Bataklık' soruşturmasında 10'u tutuklu, 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebi reddedildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020’de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş’ın da aralarından bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.

Toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, Nejat Daş ve Çetin Gören’in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede, avukatlar gelen evraklara karşı savunmalarını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı celse arasında, suçtan zarar gördüğünü öne sürerek davaya katılma talebinde bulunurken, bakanlık avukatları duruşmaya katılmadı.

NEJAT DAŞ: PARALARIN HEPSİ LEGAL

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Nejat Daş, “Şirketlerime gelen ve çıkan paraların hepsi legaldir. Ben suç işlemedim, suçtan gelir elde etmedim. Benimle alakalı yurt dışından hiçbir suç isnat edilen belge gelmemiştir. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Çetin Gören de 2 yıldır tutuklu olduğunu ve tek kişilik hücrede kaldığını belirterek tahliyesini talep etti.

BAKANLIĞIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyada yakalaması bulunan sanıkların yakalama kararlarının devamına, dosyada emekli maaşı alan sanıkların emekli maaşları üzerinde yer alan tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Hazine ve Maliye Bakanlığının dosyaya katılım talebinin reddine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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