Bayraktar’dan Erdoğan’a ‘Atatürk’ videolu gönderme

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaştığı, Atatürk videosu dikkat çekti.

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17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından çarpıcı bir Atatürk videosu yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı videoda, Atatürk'e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk'ün tam tersi önemli icraatlara imza attığı vurgulandı.

Kime ait olduğu bilinmeyen konuşmada şu ifadeler yer aldı:

*Bize bir Mustafa Kemal Atatürk tanıttılar yahu adam İngiliz’ e karşı mücadele ediyor, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı, denize döküyor adam Hıristiyan oluyor.

*Adam Mason localarını kapatıyor, ama adam Mason oluyor. Bursa'da iki kız çocuğu Hıristiyan oldu diye Bursa'daki koleji kapatmış adamdır Mustafa Kemal Atatürk

ERDOĞAN’A GÖNDERME

Söz konusu videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2018 yılında tartışmalara neden olan “İslam'ın güncellenmesi gerekiyor” sözlerine de göndermede bulunularak, “İktidara gelir gelmez ‘Kuran'ı güncelleyelim' demedi. ‘14 yıl 15 yıl önce İslam'ın hükümlerini uygulayamayız' demedi. ‘Bunu güncellememiz lazım' demedi. Ne dedi biliyor musunuz: ‘Elmalılı Hamdi Yazır Bey lütfen Kuran'ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme et. ” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Erdoğan, 2018 yılında Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

*Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil.

*Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar.

*İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız.

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