Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler kabine toplantısında…
Ramazan ayının üç haftası geride kalırken, bayram hazırlıkları başladı. Bayramda memleketlerine ziyarete ve tatile gidecek olanlar bayram tatili 9 gün olacak mı merak ediyor. Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda bayram tatili süresi ele alınması bekleniyor.
Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya devam ederken, hemen ardından başlayacak Ramazan bayramında kaç gün tatil olacağı vatandaşlar tarafından bekleniyor. “Bayram tatili kaç gün olacak” sorusunun yanıtı toplantının ardından yanıt bulması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre toplantının saat 16:30'da başlaması bekleniyor.
BAYRAM TATİLİ SÜRESİ BELLİ OLMASI BEKLENİYOR
Kabine toplantısı ile birlikte bayram tatili süresi belli olacak. Tatilin 9 güne çıkarılmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.