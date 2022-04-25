Bayram tatili kaç gün 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya devam ederken, hemen ardından başlayacak Ramazan bayramında kaç gün tatil olacağı vatandaşlar tarafından bekleniyor. “Bayram tatili kaç gün” sorusunun yanıtı toplantının ardından yanıt bulması bekleniyor. Bayram tatili 9 gün olmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.

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Ramazan ayının üç haftası geride kalırken, bayram hazırlıkları başladı. Bayramda memleketlerine ziyarete ve tatile gidecek olanlar bayram tatili 9 gün olacak mı merak ediyor. Kabine toplantısı iki haftalık aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda bayram tatili süresi ele alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Kabine toplantısı ile birlikte bayram tatili süresi belli olacak. Tatilin 9 güne çıkarılmasına karar verilirse 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre toplantının saat 16:30’da başlaması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba