Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramına eriştik. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başladı, 17 Temmuz Pazar günü sona eriyor.

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Kurban bayramı tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla kutlanıyor. Bayram tatili 9 gün sürecek, tatil süresince Kurban bayramı yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz'da başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı