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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları yapanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den bu merakı giderecek açıklama geldi. İşte bayramda gün gün hava durumu tahminleri...

Yayınlanma: 22:40 - 27 Nisan 2022 Güncellenme:
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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan haritayla birlikte şu ifadelere yer verildi;

“Hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ancak hafta sonunda azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.”

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Peki bayramda hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte gün gün hava durumu tahmin raporu:

1 MAYIS (ARİFE)

2 MAYIS (BAYRAMIN 1. GÜNÜ)

3 MAYIS (BAYRAMIN 2. GÜNÜ)

4 MAYIS (BAYRAMIN 3. GÜNÜ)

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