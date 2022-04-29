Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji gün gün açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini açıkladı. Meteoroloji, bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceğini belirtirken, toz taşınımı uyarısında da bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde havaların nasıl olacağına ilişkin tahminlerini paylaştı.

Yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, şunları belirtti:

* Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

* Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

* Cumartesi ve Pazar günleri Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da, Pazartesi günü ise Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

* 30 Nisan 2022 Cumartesi: Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

* Arife günü (1 Mayıs 2022 Pazar): Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

* Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

* Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE RAMAZAN BAYRAMI BOYUNCA HAVA DURUMU

* Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,

* İstanbul: Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,

* İzmir: Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında.

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