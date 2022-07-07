Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban bayramında otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Kurban bayramı boyunca da birçok ulaşım aracı ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan bayramı 9 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. İstanbul ve Ankara'da bayram süresince otobüs, vapur, metro, Metrobüs, Marmaray, Ankaray ücretsiz olacak.

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Bayramda çalışacak ve gezecek olanların merak ettiği konuların başında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı geliyor. Kurban bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı hakkında açıklama İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ile “Kurban Bayramı” süresince 09-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.